"El Güero", el guardia honorario de Presidencia de Soledad

Un perro herido y tembloroso llegó a las inmediaciones de la Presidencia Municipal de Soledad, hace aproximadamente ocho meses.

Fue acogido por el personal del municipio, recibió atención médica y actualmente es cuidado por los empleados.

Se trata de "El Güero", apodado así por los trabajadores del Ayuntamiento, quienes relataron la historia de cómo fue que llegó el perrito que diariamente se le observa en la puerta principal del palacio municipal.

De acuerdo con Araceli, trabajadora del departamento de Tesorería Municipal, detalló que "El Güero" apareció solo en la calle, con el cuello marcado, probablemente por haber estado amarrado. En su intento por escapar, fue agredido por otros perros, llegando al edificio público en condiciones deplorables.

Tras ver las condiciones en las que estaba, señaló que los trabajadores del lugar lo recibieron, le quitaron el mecate y comenzaron a curarlo.

“Venía flaquísimo y temblando, pero no es nada agresivo, se dejó curar, pero como andaba en la calle, se iba y regresaba. Una de esas veces llegó casi muriéndose, porque fue aporreado nuevamente por otros perros”, relató.

Al ver el estado del perrito, solicitaron el apoyo del "Ambudog" para que los veterinarios le dieran la atención adecuada. Una vez que se recuperó, los trabajadores comenzaron a alimentarlo, llevándole croquetas e incluso tamales.

Fotos: Flor Martínez/Pulso

Debido a la temporada de frío también sufrió de tos, por lo que una veterinaria, hija de una trabajadora municipal, le dio tratamiento necesario. El perro fue bañado, desparasitado, vacunado y atendido con medicamento diario por parte del personal.

Desde entonces, "El Güero" se convirtió en parte del equipo. Aunque conserva la costumbre de seguir a los autos y personas que circulan en motocicleta o bici, no muerde y, por lo regular, permanece en los alrededores del edificio.

Cuando llueve, los trabajadores lo resguardan. “Es como nuestro guardia honorario. Si aquí van a correr a alguien, va a ser a todos antes que a él”, bromearon.

Aunque duerme en la calle, muchos aseguran que suele quedarse frente a la presidencia, sin embargo, ha encontrado una familia en el palacio municipal.