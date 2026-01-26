El IMSS no ha surtido tolterodina

A unos días de que Angélica Cristina Rodríguez Nester, titular de la Oficina de Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), acudió a verificar la entrega de medicamentos a la UMF 45, usuarios de la Unidad de Medicina Familiar 51, denunciaron que a falta de que se cumpla el primer mes de este 2026 persiste la falta del fármaco tolterodina de 2 miligramos.

Pese a las aseveraciones de la funcionaria federal de que se trabaja en el abasto general de fármacos, adultos mayores que son derechohabientes de dicha clínica refirieron que, al menos en su caso, desde el 4 de enero pasado continúan a la espera de recibir dicho medicamento.

Reclamaron que la farmacia de la UMF pone a disposición el número telefónico 44 41 02 50 40 con las extensiones 405 y 406 de 8 de la mañana a 8 de la noche, sin embargo, en ningún horario responden para informar si ya está disponible la medicina.

Asimismo, comentaron que no es la primera vez que se presenta dicha omisión del Seguro Social, pues prácticamente durante 2025 fueron contadas las veces que les fue surtido el fármaco.

Recriminaron que mientras esperan que el IMSS surta el producto a la clínica, ubicada en la colonia María Cecilia, cada semana deben erogar alrededor de 134 pesos por cada caja con 10 pastillas y eso si acuden a farmacias similares los lunes cuando aplican algunos descuentos.

La tolterodina de 2 miligramos es un medicamento antimuscarínico utilizado para tratar los síntomas de la vejiga hiperactiva, como la necesidad urgente o frecuente de orinar y la incontinencia, relajando los músculos de la vejiga.