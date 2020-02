"El Mijis" lava trastes y llama a eliminar los roles por género

En referencia a la publicación en redes sociales de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, el diputado local de San Luis Potosí, Pedro Carrizales Becerra "El Mijis" subió una imagen a Twitter en la que aparece lavando trastes, con la intención de demostrar que no deben existir los roles de género.

En el tuit publicado la tarde de este jueves, el diputado potosino aparece con una sudadera amarilla arremangada y pantalones de mezclilla frente a la tarja del fregadero de su domicilio, donde lava un cucharón de cocina.

En días pasados, Sandoval pidió que el 9 de marzo "los hombres se queden en casa, no tuiteen, no acosen, no insulten y nos dejen en paz", ante el paro de mujeres que se planea para ese día.

A través de Twitter, la funcionaria demandó que en esa fecha se lleve a cabo un #parodehombres.

"Para sacudir a este país este 9 de marzo, en lugar de que nos quedemos en casa tentadas a lavar platos y arreglar la ropa, salgamos y ocupemos el espacio público sólo para nosotras".

"A la derecha lo que le duele es que las mujeres que caminamos al lado del presidente @lopezobrador_ estemos dando resultados concretos en el combate a la corrupción. Eso es lo que los pone fúricos y agresivos y les tira su máscara de #Fakeministas", escribió la funcionaria.