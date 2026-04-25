"El PAN debe rescatarse", dice David Azuara

El diputado federal del PAN, David Azuara Zúñiga, reconoció que al partido "le ha ido mal en las últimas elecciones" y confirmó que su relación institucional se mantiene directamente con el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), en un contexto de reconfiguración interna rumbo a 2027.

En San Luis Potosí, el PAN solo ganó una de las siete diputaciones federales en disputa, un resultado que, dijo, obliga a una autocrítica y a replantear la estrategia electoral si se busca recuperar competitividad.

Cuestionado sobre la unidad interna y el acercamiento con la dirigencia estatal encabezada por Verónica Rodríguez Hernández, Azuara sostuvo que "van a tener que ir unidos siempre", aunque sin detallar un contacto directo con la presidenta del partido en el estado.

En contraste, informó que recientemente sostuvo una reunión con Santiago Taboada Cortina, secretario de Acción Política del CEN, con quien abordó la ruta hacia 2027, en línea con la estrategia nacional de abrir el partido a perfiles ciudadanos y competitivos.

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"El partido debe rescatarse. Para tener buenos resultados en el 2027 hay que ser autocríticos", señaló.

Sobre el ámbito local, confirmó un encuentro con el secretario general del PAN en el estado, Enrique Dahud Uresti, el cual —precisó— fue iniciativa suya. En esa reunión intercambiaron opiniones sobre el rumbo del partido, las directrices del CEN y las acciones territoriales que actualmente realizan.

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Azuara afirmó que existe coincidencia en la necesidad de construir unidad y fortalecer al partido; sin embargo, sostuvo que confía en que las decisiones rumbo a 2027 se definan desde la dirigencia nacional encabezada por Jorge Romero Herrera.