El Tricolor Femenil va por el Mundial y Juegos Olímpicos

CIUDAD DE MÉXICO, abril 7 (EL UNIVERSAL).- Este viernes en el estadio Carlos Vega Villalba, de Zacatecas, la

enfrentará a las Islas Vírgenes en su penúltimo partido correspondiente a las

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, antes de medirse contra Puerto Rico el sábado 18 en el estadio Nemesio Diez de Toluca y, en el interior del Tri, confían que jugar de local les dará la ventaja necesaria para sacar adelante las victorias., delantera de Tigres, aseguró que las(14-0) y Santa Lucía (7-0) quedaron en el pasado y que, ante las Islas Vírgenes, deberán volver a imponer unpara superar a Puerto Rico en la tabla de posiciones con el criterio de goles a favor.El objetivo es claro: laa la Copa del Mundo de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, misma que estará en juego en noviembre de este año."Lo tomamos con mucha esperanza, con mucha fe de estar nuevamente en unos Juegos Olímpicos, pero el partido más importante es el del 10 (este viernes) y enfocarnos al máximo porque sabemos que estamos a un paso de noviembre, que va a ser el partido que nos va a clasificar", declaró"Sonque nos llevan a un pasito más al objetivo. Estamos en casa, somos locales y eso es una gran ventaja para nosotras, el jugar en frente de nuestra gente y nosotros como grupo estamos muy comprometidos y muy ilusionadas; tenemos la fe de que tenemos un grupo muy vasto para estos dosy se van a dar buenos resultados", agregó la delantera de Tigres.Además, destacó lamexicano para imponerse ante sus próximas rivales."Tenemos un equipo muy vasto tanto de experiencia como de juventud y eso da muchotanto en el funcionamiento tanto dentro como fuera de la cancha. Y creo que estamos en un punto de cada una de nuestras carreras que estamos tratando de dar lo mejor en Selección y en nuestro club, y dar el mérito que merece cada una de nosotras en esta convocatoria", concluyó.