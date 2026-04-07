El Tricolor Femenil va por el Mundial y Juegos Olímpicos
Stephany Mayor resalta la profundidad y experiencia del equipo para enfrentar a Islas Vírgenes y Puerto Rico.
CIUDAD DE MÉXICO, abril 7 (EL UNIVERSAL).- Este viernes en el estadio Carlos Vega Villalba, de Zacatecas, laSelección Mexicana enfrentará a las Islas Vírgenes en su penúltimo partido correspondiente a las Clasificatorias de Concacaf W
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, antes de medirse contra Puerto Rico el sábado 18 en el estadio Nemesio Diez de Toluca y, en el interior del Tri, confían que jugar de local les dará la ventaja necesaria para sacar adelante las victorias.
Stephany Mayor, delantera de Tigres, aseguró que las goleadas sobre San Vicente (14-0) y Santa Lucía (7-0) quedaron en el pasado y que, ante las Islas Vírgenes, deberán volver a imponer un dominio goleador para superar a Puerto Rico en la tabla de posiciones con el criterio de goles a favor.
El objetivo es claro: la clasificación a la Copa del Mundo de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, misma que estará en juego en noviembre de este año.
"Lo tomamos con mucha esperanza, con mucha fe de estar nuevamente en unos Juegos Olímpicos, pero el partido más importante es el del 10 (este viernes) y enfocarnos al máximo porque sabemos que estamos a un paso de noviembre, que va a ser el partido que nos va a clasificar", declaró Mayor.
"Son partidos que nos llevan a un pasito más al objetivo. Estamos en casa, somos locales y eso es una gran ventaja para nosotras, el jugar en frente de nuestra gente y nosotros como grupo estamos muy comprometidos y muy ilusionadas; tenemos la fe de que tenemos un grupo muy vasto para estos dos partidos y se van a dar buenos resultados", agregó la delantera de Tigres.
Además, destacó la profundidad del equipo mexicano para imponerse ante sus próximas rivales.
"Tenemos un equipo muy vasto tanto de experiencia como de juventud y eso da mucho dinamismo al equipo tanto en el funcionamiento tanto dentro como fuera de la cancha. Y creo que estamos en un punto de cada una de nuestras carreras que estamos tratando de dar lo mejor en Selección y en nuestro club, y dar el mérito que merece cada una de nosotras en esta convocatoria", concluyó.
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