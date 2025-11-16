Elevadores del IMSS 50 llevan más de tres meses sin funcionar

Lo que suponía tardaría algunas semanas en arreglarse se convirtió en más de tres meses, pues en la segunda quincena de julio pasado el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) se comprometió a reparar dos elevadores de usuarios con desperfectos del Hospital General de Zona (HGZ) No. 50 y es fecha en que siguen sin funcionar.

Hace poco más de tres meses y 15 días, la institución informó que, en el área de consulta existen tres elevadores, de los cuales dos que se encuentran detenidos porque las refacciones no se encuentran con facilidad en el mercado.

Sin embargo, anunció que los trabajos de reparación iniciaron en la segunda semana de julio, cuya inversión en las refacciones y el servicio de corrección de ambos elevadores correspondía a un monto estimado de 397 mil pesos.

La inconformidad inicial surgió a partir de derechohabientes que denunciaron la complejidad de subir y llegar a tiempo a las citas, dado que solo funciona uno y cada vez que sube se llena de inmediato.

En la actualidad, el único dispositivo de elevación tiene colocado un aviso improvisado en una hoja de papel bon, donde se lee: "Solo funciona este elevador. Tarda en bajar", por ello, quienes no tienen impedimentos físicos utilizan las escaleras y los que no pueden, deben esperar varias rondas en horas pico.

Usuarios consultados conminaron y suplicaron a la delegación de la "forma más atenta, amable y respetuosa", intervenir de inmediato porque un buen porcentaje de pacientes son adultos mayores con problemas de movilidad o en sillas de ruedas, por lo cual, su única forma de trasladarse es mediante el elevador.