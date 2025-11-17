Incautan críos de loro cabeza amarilla

Cerritos.- Agentes de Seguridad Pública Municipal rescatan críos de loro cabeza amarilla que estaban ofreciendo en venta dos personas, los que fueron asegurados mientras que los que los ofrecían huyeron al ver a los elementos de la policía.

Elementos de Seguridad Pública Municipal dieron a conocer que recibieron una llamada donde ciudadanos denunciaban la venta de animales exóticos, pero de manera clandestina, pues no los traían a la vista, sino en una bolsa.

Señalaron que rescataron una cría de loro cabeza amarilla, que se encuentra en peligro de extinción, amenazado además por el tráfico ilegal de este tipo de animales.

Las aves fueron aseguradas y entregados a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para que sean asignados a su área natural.

Finalmente hicieron un llamado a la población para que cuide y proteja a los animales, sobre todo los que están peligro de extinción.