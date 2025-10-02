En 2025, hasta cinco sanciones por tala de árboles

Hasta ahora, en lo que va de 2025, la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento de la capital ha impuesto hasta cinco sanciones a particulares y empresas que realizaron tala de árboles de manera ilegal en propiedades privadas, informó el director Jaime Mendieta Rivera.

Cada multa puede ascender a casi 60 mil pesos por árbol retirado fuera de la normativa, y los infractores deben además integrarse a los programas municipales de reforestación.

"Estas sanciones buscan garantizar que cualquier retiro de árbol cuente con la compensación ambiental correspondiente, de acuerdo con su tamaño y los servicios ecosistémicos que proporciona", precisó Mendieta Rivera.

El funcionario destacó que, aunque la competencia sobre árboles en la vía pública recae en Servicios Municipales, la Dirección de Ecología interviene en casos de árboles dentro de predios privados.

Entre los casos recientes, mencionó la detención de una tala ilegal en una plaza de la colonia Muñoz, lograda con apoyo de medios de comunicación. La empresa responsable fue sancionada y se incorporó a los primeros esfuerzos de reforestación del año.

Mendieta Rivera recordó a los ciudadanos la importancia de acudir a las instancias correspondientes antes de podar o retirar un árbol. "Trabajamos en coordinación con Servicios Municipales y la Secretaría de Seguridad, pero cualquier modificación unilateral al arbolado urbano puede derivar en sanciones y compromisos de reforestación", concluyó.