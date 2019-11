En periodismo, la noticia no tiene pretextos

Una historia del periodismo, en la que el periodismo se hace de noticias, y no de pretextos, tal y como lo dijeron en los años fundacionales de PULSO don Miguel Román Valladares García y don Juan Mireles Calderón, es para Rubén Alejandro Pacheco Rodríguez, ganador de la Mención Honorífica en el Certamen del Premio Nacional de Periodismo con trabajos de 2018, un compromiso de tarea cotidiana, y ese compromiso le dio la mención honorífica en el Premio Nacional de Periodismo de trabajos del año 2018, con la crónica "El viaje forzoso de los sin voz: Niños migrantes", publicado el domingo 11 de noviembre de 2018, en colaboración con Paola Marín. Para él, el periodismo debe enamorar a los reporteros y buscar permanentemente la noticia, o de lo contrario, sólo por o con pretexto, no tiene caso ejercerlo.

LEA TAMBIÉN ESPECIAL CON VIDEO.- El viaje forzoso de los sin voz: niños migrantes No opinan, no son tomados en cuenta; lloran, piden alimento y un juguete, duermen en colchonetas, cuando bien les va, pero juegan, ríen y sobre todo, caminan: son los cientos de niños que viajan en la caravana centroamericana que lleva casi medio país recorrido a pie.

"Precisamente con la visión de noticia, es como podemos ir ampliando el abanico de posibilidades para abordar un tema".

Dijo que la raíz del periodismo es que la noticia no tiene pretextos, es sencillamente noticia, y punto.

"Todavía no se me acaba el enamoramiento con mi profesión, y el día en que se me acabe el enamoramiento con mi trabajo, no digo que me pueda retirar, porque de algo tengo que vivir, pero cuando se acaba empieza a hacer mella, y ya no quieres hacer las cosas ... las haces por hacerlas, y entonces empiezas a ´notear´ o a reportear por pretexto".

LEYENDO CONTEXTOS...

Rubén relata que su primera etapa formativa fue en el aula y por medio de la actividad docente de la periodista Adriana Ochoa, y a base de consejos que le movieron internamente, poco a poco tomó sus propias iniciativas, en las que por ejemplo obtuvo en 2013 el Premio Estatal de Periodismo "Cuauhtémoc Bustos" en crónica deportiva, cuando recién egresaba de la carrera de Licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Recordó que Adriana le dio la oportunidad de ingresar a PULSO, y admite que los primeros regaños no se sobrellevan con facilidad, pero estaba la opción de que no siendo bonitos, ni cálidos, sino duros, en los que alguien aprendiendo se siente endeble o frágil, bajo esa circunstancia se entiende cómo hacer las cosas.

Recordó que se dio a escoger entre demostrar o no demostrar, y sacar el potencial que se tiene o no sacarlo, se le pidió hacer algo y de ahí en adelante, dijo, es de admitir que "algunos trabajos con los que he ganado han sido ideas mías, que me han nacido".

Explicó que esta idea que le dio el reconocimiento nacional, fue una orden de Adriana Ochoa, en la que se le dio toda la libertad de "reportear y escribir".

Recordó que tampoco se debe olvidar de la esencia, es decir, de andar en el camión, caminar, andar en bicicleta, o cosas que parecen tan simples, pero que van enriqueciendo la forma de escribir, y de ver.

"Te vuelves más observador, porque hay quienes andan en ´su carro´ y se olvidan de todos los problemas... problemas que dices que ya no han de pasar, pero pasan a diario y cada hora, pero se pierde la sensibilidad al instante de escribir... se hacen cotidianos los detalles y por ello el crecimiento al contar la historia, es no alejarme de ella, de la gente que llora o que padece... estando cerca de ahí me permite comprender la comunicación no verbal de la gente y lo que así te dice las cosas".

RELACIÓN DE PALABRAS

Para entender el contexto de la Caravana Migrante, que reporteó desde San Luis Potosí hasta Querétaro, Rubén Pacheco relaciona "violencia" con "diaria"; relaciona "derechos humanos" con "no existen para todos". Ubica a la "niñez" como "robada".

Relaciona la "migración" con "todos somos migrantes", el "muro" con "todos lo ponemos", la "delincuencia" con "el olvido de ciertos sectores", "ética" con "lo que todos debemos poner en nuestra profesión", "pobreza" con "desigualdad permanente", "extorsión" con "a los más vulnerables e ignorantes", "solidaridad" con "sin depender a quién", "muerte" con "le sucede a quienes no debería...", "La Bestia" con "el vehículo predilecto del sueño".

TAREA DE FORMACIÓN

Experto en crónica deportiva, y en lo particular en el futbol, Rubén explica que su inspiración en la crónica es precisamente el deporte.

"Alguna vez lo comenté con los compañeros y alguna vez lo comenté con Adriana... todo lo relaciono con el futbol, y lo relaciono con ejemplos básicos, y justo ahorita que comentas en ese trabajo, lo hice intencionalmente... hice una mención de que en la Caravana Migrante hubo una escena donde estaban todas las personas acostadas y descansando o comiendo, hay una escena donde había unos niños y adolescentes, porque había jóvenes, adolescentes y niños, había una malla y una escena interesante en la que estaban en esa reja dos niños que veían al campo, y entonces yo escribí en la crónica que tal vez aspiraban a que más adelante quisieran estar pateando en el campo, una ´cascarita´ en su casa, y no estar viajando sin rumbo hacia un lugar, estar pasando frío... lo hice intencional".

Recordó que la gente suplicaba por comida, y no por un gol ni por la euforia de ver salir jugadores, y por ello, con sus respectivas analogías, todo se relaciona con el futbol.

Advierte que es complicado trasladar un escenario humano a un escenario deportivo.

DILEMAS ÉTICOS EN LA MIGRACIÓN

Cuestionado acerca de los dilemas éticos de la Migración, entre los que incluye el punto donde los hijos se deben quedar o la búsqueda de un sueño aquí o allá, Rubén advierte que es importante que cada migrante valore su propia idea del viaje hacia una vida mejor.

Por ejemplo, a final de cuentas son ilegales en el país, pero pugnan por aspirar a una mejor condición de vida, tomando en cuenta que su país está horrible o los extorsionan, los matan o los obligan a hacer cosas ilegales.

"De todos lados, hay puntos inadecuados, porque a final de cuentas arriesgan la vida de los hijos al exponerlos, porque en el peor de los casos, supongamos que van en la carretera y se sale del camino un tráiler y se lleva a veinte, y entre esos a diez niños, entonces es una irresponsabilidad, pero al mismo tiempo viene este contraste donde alguien está en Honduras, y llegan los maras, los extorsionan, les quitan lo que tienen a la fuerza, y dicen que si viajan o se quedan a que se lleven a los hijos, ya no los vuelven a ver, entonces es un problema moral y ético, por el hacia dónde se van, y elegir entre lo inapropiado de moverlos o dejarlos en la situación crítica en que están allá".