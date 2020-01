"En servicios han mejorado salarios"

En el sector de servicios no ha sido tangible la precarización salarial que según el estudio "Precarización laboral: la realidad nacional" elaborado por el Instituto Para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico A.C. (IDICE) afecta a San Luis Potosí, señaló el presidente de la organización Nuestro Centro, Alberto Narváez Arochi.

Dijo el dirigente que, aunque no pone en duda la credibilidad del estudio, actualmente en el ámbito de servicios, existe lo contrario, pues se ha buscado ofertar mejores salarios para conseguir la mano de obra requerida en el sector comercio, así como en los restaurantes.

"En algunos negocios por el contrario los salarios se han incrementado necesariamente porque la Zona Industrial ha requerido mucha mano de obra y si bien no pagan mejores salarios que nosotros sí tienen mucha ventaja en cuanto a las prestaciones laborales, que normalmente los negocios pequeños no estamos en capacidad de dar, pero si le digo que los salarios se han incrementado. Por ejemplo, en el ámbito de ventas de mostrador y restaurantes, antes podía conseguir un ayudante con mil pesos a la semana, pero ahora no se consigue por ese salario", señaló.

Explicó que en caso de que se diera una desaceleración en materia automotriz en la entidad potosina, si se correría el riesgo de que se diera una precarización laboral y de salario en la entidad, esto derivado del desempleo que pueda registrarse.