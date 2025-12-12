En SLP, mañanas de 7°C y baja visibilidad por Frente Frío 20

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el frente frío número 20 provocará descenso de temperaturas y baja visibilidad en San Luis Potosí, principalmente durante las primeras horas del día, donde se prevé la formación de bancos de niebla. La dependencia exhortó a manejar con precaución ante estas condiciones.

El pronóstico climático señala que las temperaturas máximas serán de 25°C en la zona centro y 29°C en la región Huasteca, mientras que las mínimas descenderán hasta los 7°C tanto en la zona centro como en el Altiplano, manteniendo un ambiente frío por la mañana y la noche.

Protección Civil llamó a la población a protegerse ante el clima frío y seguir medidas preventivas dentro del hogar, como abrigarse con varias capas de ropa, revisar que calentadores, estufas y chimeneas estén bien ventilados para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, y proteger tuberías y medidores de agua para evitar daños por congelamiento.

En materia de salud, la dependencia recomendó mantener una buena hidratación, consumir frutas ricas en vitamina C, y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias. También pidió evitar cambios bruscos de temperatura para reducir riesgos.

