En SLP, mañanas de 7°C y baja visibilidad por Frente Frío 20
Protección Civil advierte sobre el impacto de las bajas temperaturas en las cuatro zonas
La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el frente frío número 20 provocará descenso de temperaturas y baja visibilidad en San Luis Potosí, principalmente durante las primeras horas del día, donde se prevé la formación de bancos de niebla. La dependencia exhortó a manejar con precaución ante estas condiciones.
El pronóstico climático señala que las temperaturas máximas serán de 25°C en la zona centro y 29°C en la región Huasteca, mientras que las mínimas descenderán hasta los 7°C tanto en la zona centro como en el Altiplano, manteniendo un ambiente frío por la mañana y la noche.
Protección Civil llamó a la población a protegerse ante el clima frío y seguir medidas preventivas dentro del hogar, como abrigarse con varias capas de ropa, revisar que calentadores, estufas y chimeneas estén bien ventilados para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, y proteger tuberías y medidores de agua para evitar daños por congelamiento.
En materia de salud, la dependencia recomendó mantener una buena hidratación, consumir frutas ricas en vitamina C, y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias. También pidió evitar cambios bruscos de temperatura para reducir riesgos.
