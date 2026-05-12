Encabeza SLP tabla de reducción de homicidios dolosos

San Luis Potosí se ubicó en el primer lugar nacional por reducción de 80.8 por ciento el promedio diario de homicidios dolosos durante el primer cuatrimestre del año, comparado con el mismo periodo del 2025, según se dio a conocer durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En dicho periodo 26 entidades federativas tuvieron cifras a la baja en este rubro, pero San Luis Potosí superó ampliamente a Zacatecas que con una reducción de 61.8 puntos porcentuales quedó en el segundo lugar de la tabla.

Además, durante el mes de abril, San Luis Potosí fue la sexta entidad del país con menos homicidios dolosos.

El gobierno estatal, comunicó que "este posicionamiento refleja la efectividad de la estrategia Integral de Seguridad Pública implementado por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona. A diferencia de estrategias anteriores, este modelo no solo se centra en medidas de disuasión, prevención y combate frontal a la delincuencia, sino que prioriza la reconstrucción del tejido social".

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