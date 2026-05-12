logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Felices de ser mamás

Fotogalería

Felices de ser mamás

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Encabeza SLP tabla de reducción de homicidios dolosos

Así se dio a conocer durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta, Claudia Sheinbaum

Por Redacción

Mayo 12, 2026 09:28 a.m.
A
Encabeza SLP tabla de reducción de homicidios dolosos

San Luis Potosí se ubicó en el primer lugar nacional por reducción de 80.8 por ciento el promedio diario de homicidios dolosos durante el primer cuatrimestre del año, comparado con el mismo periodo del 2025, según se dio a conocer durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En dicho periodo 26 entidades federativas tuvieron cifras a la baja en este rubro, pero San Luis Potosí superó ampliamente a Zacatecas que con una reducción de 61.8 puntos porcentuales quedó en el segundo lugar de la tabla.

Además, durante el mes de abril, San Luis Potosí fue la sexta entidad del país con menos homicidios dolosos.

El gobierno estatal, comunicó que "este posicionamiento refleja la efectividad de la estrategia Integral de Seguridad Pública implementado por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona. A diferencia de estrategias anteriores, este modelo no solo se centra en medidas de disuasión, prevención y combate frontal a la delincuencia, sino que prioriza la reconstrucción del tejido social". 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Reporta SESNSP baja de 40% en homicidios dolosos durante gobierno de Sheinbaum

Marcela Figueroa afirmó que abril de 2026 registró el promedio diario más bajo en 11 años


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Encabeza SLP tabla de reducción de homicidios dolosos
Encabeza SLP tabla de reducción de homicidios dolosos

Encabeza SLP tabla de reducción de homicidios dolosos

SLP

Redacción

Así se dio a conocer durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta, Claudia Sheinbaum

Persisten lluvias y ambiente fresco en SLP por efectos del frente frío 50
Persisten lluvias y ambiente fresco en SLP por efectos del frente frío 50

Persisten lluvias y ambiente fresco en SLP por efectos del frente frío 50

SLP

Pulso Online

Protección Civil advierte posibles tormentas eléctricas, granizo y tolvaneras en las cuatro regiones

SL Capital vivirá con intensidad el Mundial de Futbol
SL Capital vivirá con intensidad el Mundial de Futbol

SL Capital vivirá con intensidad el Mundial de Futbol

SLP

Redacción

Alcalde Galindo presenta programa de actividades y transmisiones

Preocupan las desapariciones en SLP: CIDH
Preocupan las desapariciones en SLP: CIDH

Preocupan las desapariciones en SLP: CIDH

SLP

Jaime Hernández

El estado, entre entidades donde existen vínculos con crimen organizado y omisión oficial