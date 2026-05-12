Explosión en refinería de Salina Cruz deja seis lesionados

El titular de Protección Civil de Oaxaca, Manuel Alberto Maza, informó que una explosión seguida de un incendio se registró en la planta Hidros II de la Refinería de Salina Cruz, presuntamente mientras se realizaban trabajos de soldadura en la zona.

De acuerdo con el funcionario, el incidente ocurrió alrededor de las 8:30 horas, indicó que el incidente presuntamente inició luego de que parte del área posiblemente no habría sido drenada de manera adecuada antes de iniciar las labores.

Maza detalló que el saldo fue de seis personas lesionadas con quemaduras, entre ellas tres trabajadores de Pemex y tres más pertenecientes a una compañía contratista. Precisó que entre el personal de Pemex afectado se encuentran dos mujeres.

Tras la explosión, explicó que se activaron de inmediato tanto los protocolos internos de la planta como los protocolos externos de emergencia. Explicó que el fuego hasta el momento ya se encuentra controlado.

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