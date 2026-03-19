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Encomienda en el PRI no afecta relación con el PAN: Galindo

El alcalde recordó que en la capital "tenemos gobierno de coalición"

Por Samuel Moreno

Marzo 19, 2026 11:33 a.m.
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Enrique Galindo Ceballos/Foto: Citlally Montaño-Pulso

Enrique Galindo Ceballos/Foto: Citlally Montaño-Pulso

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, afirmó que su reciente nombramiento como "Defensor de México", dentro de la estrategia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), no debilita su relación política con otras fuerzas, particularmente con el Partido Acción Nacional (PAN), sino que, por el contrario, refuerza la alianza que mantiene desde el ámbito de gobierno y electoral.

Luego de que la dirigencia nacional priista, encabezada por Alejandro Moreno Cárdenas, incluyera a Galindo Ceballos en esta figura política, el edil capitalino sostuvo que su participación en dicho esquema no implica una ruptura con sus aliados, al subrayar que el caso de San Luis Potosí responde a una dinámica de coalición consolidada.

"Te diría que no la rompe, la fortalece. De hecho, el PAN también sacará un proceso igual y posiblemente también sea defensor del PAN", declaró, al tiempo que destacó la cercanía política y personal que mantiene con actores de ese instituto político.

Galindo Ceballos recordó que su administración se sustenta en un gobierno de coalición, en el que participan PRI, PAN y PRD, fuerzas que —dijo— han sido determinantes tanto en su triunfo electoral como en la gobernabilidad del municipio. En ese sentido, reconoció el respaldo de estos partidos, incluyendo al PRD, al que atribuyó una aportación significativa de votos en el proceso electoral.

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"El PAN me ha acompañado y estoy muy agradecido, somos además de grandes amigos, gobiernan conmigo. El caso San Luis es muy especial porque tenemos gobierno de coalición", puntualizó.

Finalmente, reiteró que su nombramiento como "Defensor de México" no altera el esquema político local, sino que contribuye a consolidar los acuerdos existentes, al insistir en que continuará trabajando de la mano con sus aliados políticos.


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