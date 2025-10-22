logo pulso
MARI TERE ESPERA A SU BEBÉ

MARI TERE ESPERA A SU BEBÉ

Enfrenta Santiago "N" cargo por violación agravada contra alumna de la UASLP

En rueda de prensa, la FGE informó que fue detenido esta madrugada y buscan a otros dos implicados en la agresión

Por Redacción

Octubre 22, 2025 11:06 a.m.
A
Foto: Citlally Montaño/Pulso

Foto: Citlally Montaño/Pulso

En la presunta agresión sexual perpetrada el viernes pasado en contra una alumna de tercer semestre de la Facultad de Derecho de la UASLP, habrían participado dos alumnos de la misma institución, uno de ellos menor de edad y otro joven externo, quienes le dieron bebidas embriagantes para atacarla.

En conferencia de prensa, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), describió que el pasado 18 de octubre, la estudiante acudió con su madre al Ministerio Público a denunciar los hechos.

En la denuncia y de acuerdo con el testimonio de la víctima, la agresión se suscitó entre las 16:00 y 16:30 horas del viernes en una oficina de la Federación Universitaria Potosina (FUP) de la Facultad, no en los baños, como inicialmente se presumía.

Expuso que una alumna se dio cuenta de los hechos y fue quien avisó a las autoridades universitarias, quienes tomaron conocimiento del suceso.

Fue el sábado que la joven acudió a denunciar ante la Fiscalía de la Mujer y, por lo cual, se le otorgaron medidas de protección.

Santiago N / Foto: FGE 

Precisó que Santiago "N"., es el exalumno detenido hoy por la madrugada, acusado de violación específica agravada y se espera detener a la brevedad a los otros dos implicados.

También, García Cazares informó que este mismo miércoles se realizará la audiencia inicial para que el acusado conozca del cargo que enfrentará y por el que podría enfrentar de 8 a 20 años de prisión.

