Se reubicarán cuatro escuelas en la Huasteca

La Secretaría de Educación del Estado (SEGE) reportó avances en la restauración de 63 escuelas afectadas por las recientes lluvias de las cuales, cuatro en la Huasteca Potosina, serán reubicadas por estar asentadas junto al río. La dependencia detalló, que además de los daños en infraestructura, se recuperará mobiliario y equipamiento, incluyendo sillas, escritorios, tapitres y computadoras multifuncionales.

El titular de la SEGE, Juan Carlos Torres Cedillo, señaló que la evaluación exacta de los daños corresponde al seguro institucional y que la cuantificación definitiva de los recursos necesarios para la recuperación aún no se tiene, aunque se anticipa que será de cifras millonarias. Según Torres Cedillo, la asistencia de las y los estudiantes se ha mantenido prácticamente normal, con algunos casos atendidos a distancia.

El secretario mencionó que, con la restauración de las escuelas, se busca garantizar que eventos culturales y turísticos en la región, como el Xantolo, puedan desarrollarse con normalidad, contribuyendo a la actividad económica de la Huasteca.

En paralelo, la SEGE confirmó oficialmente el denominado “mega puente” en el calendario escolar. Con esta medida, el consejo técnico se adelantará del viernes al miércoles, y los días de asueto serán jueves 30 y viernes 31. Torres Cedillo explicó que las escuelas particulares y las del interior del estado ya recibieron la notificación oficial y podrán ajustar sus actividades de manera voluntaria, sin que los estudiantes vean afectadas sus calificaciones.

El funcionario agregó que el personal de la SEGE ya se encuentra en la Huasteca para supervisar la aplicación de estas medidas y asegurar que tanto la recuperación de las escuelas como el puente escolar se desarrollen sin afectar la educación de los alumnos.