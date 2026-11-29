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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, cuestionó el trato político diferenciado que reciben los ayuntamientos y el Gobierno del Estado cuando plantean incrementos en sus respectivas leyes de ingresos.

Críticas a leyes de ingresos municipales y estatales

Señaló que mientras las propuestas municipales enfrentan fuertes críticas y señalamientos, los aumentos contemplados en la iniciativa estatal para 2027 no reciben el mismo nivel de cuestionamientos, pese a que representan mayores cobros para distintos sectores.

Galindo señaló que cuando un municipio intenta modificar algún concepto de su Ley de Ingresos, el Congreso del Estado puede rechazar la propuesta y se genera una fuerte presión política contra la administración que la plantea.

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Declaraciones de Enrique Galindo sobre incrementos fiscales

Sin embargo, consideró que esa exigencia no se replica frente a la iniciativa presentada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, que contempla incrementos en derechos y trámites estatales, algunos superiores al 300%.

"Cuando uno intenta un ajuste de la Ley de Ingresos, se nos van encima durísimo políticamente hablando, y acá yo no veo esa resonancia de decir: oye, hay aumentos acá y por qué no lo señala", expresó el edil de la capital, Enrique Galindo Ceballos quien consideró que existe una falta de equilibrio político en la manera en que se cuestionan las decisiones fiscales de los gobiernos municipales y estatal.