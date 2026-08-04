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Ve EGC "mala fe" en retraso de proyectos

Afirma el alcalde que pretenden que "llegue al informe sin obras"

Por Rolando Morales

Agosto 04, 2026 03:00 a.m.
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Ve EGC "mala fe" en retraso de proyectos
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      La demora en la liberación de proyectos de infraestructura por parte de la Contraloría General del Estado llevó al alcalde Enrique Galindo Ceballos a señalar que existe un "grado de mala fe" detrás de los retrasos, al considerar que el objetivo es impedir que su administración llegue al informe de gobierno con las obras en ejecución.

      Galindo denuncia retrasos y mala fe en liberación de proyectos

      El edil afirmó que, a inicios de agosto, continúan detenidos proyectos que en conjunto representan más de 600 millones de pesos en inversión pública, entre ellos el paso a desnivel de El Saucito, el puente de Villa Magna y diversas pavimentaciones de gran escala. Recordó que desde junio ha advertido sobre la falta de liberación de expedientes que, aseguró, han cumplido con todos los requisitos administrativos.

      "Yo sí creo que hay un grado de mala fe, porque se trata de que llegue yo a mi informe sin esas obras", declaró Galindo, quien sostuvo que durante los últimos cuatro años los procedimientos de autorización se habían desarrollado sin contratiempos y que la situación de este año ha sido "verdaderamente tortuosa".

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      Proyecto puente Villa Magna sin información oficial

      Sobre el proyecto de Villa Magna, el alcalde dijo que la alcaldía no ha recibido información oficial sobre la obra anunciada por el Gobierno del Estado en esa zona, pese a que se trata de una intervención que la administración municipal había planteado desde hace varios años. Explicó que el proyecto contempla un puente elevado para desfogar el tránsito procedente de Villa Magna y mejorar la conexión con el Periférico Oriente.

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