Entérate | Pronóstico climático del miércoles 8 de octubre
LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL INFORMA:
Pronóstico Climático de este 8 miércoles 8 de octubre para San Luis Potosí:
- Frente frío #5
- Lluvias: Probabilidad de lluvias moderadas con tormentas puntuales, principalmente en sierras de zona huasteca, a partir del medio día en zona media. Lluvias puntuales en zona centro y altiplano.
- Temperaturas Máximas: Temperaturas Temperaturas máximas de 21° en zona centro, de 29° en zona huasteca. Temperaturas Mínimas: 14° en Zona Centro.
Protección Civil Estatal alerta por posibles tormentas en la Huasteca y recomienda extremar precauciones ante escurrimientos y deslaves