Seguridad

Volcadura provoca cierre parcial en el bulevar Río Españita

El accidente ocurrió a la altura del puente Constitución; Policía Vial mantiene abanderamiento y reducción de carriles

Por Redacción

Octubre 08, 2025 08:46 a.m.
A
Volcadura provoca cierre parcial en el bulevar Río Españita

Un accidente automovilístico registrado la mañana de este miércoles provocó el cierre parcial del bulevar Río Españita, a la altura del puente Constitución, en dirección hacia Himno Nacional.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance consistió en la volcadura de un vehículo particular, lo que generó una reducción temporal de carriles y afectaciones en la circulación.

Elementos de la Policía Vial de la capital acudieron al lugar para abanderar la zona y dirigir el tránsito, mientras se realizaban las maniobras para retirar la unidad siniestrada.

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas, aunque las autoridades exhortaron a los automovilistas a conducir con precaución y atender las indicaciones del personal en el sitio.

SLP

Redacción

El accidente ocurrió a la altura del puente Constitución; Policía Vial mantiene abanderamiento y reducción de carriles

SLP

Huasteca Hoy

Los percances ocurrieron frente a dos planteles educativos; un motociclista resultó con heridas leves y hubo solo daños materiales

SLP

Huasteca Hoy

El responsable intentó huir tras impactar por alcance a otro vehículo, pero fue detenido por el afectado; hubo solo daños materiales

SLP

Redacción