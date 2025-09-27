Entérate: El reporte vial en la capital; prevén más lluvias este sábado
Emiten recomendaciones para automovilistas en la zona metropolitana
El Ayuntamiento de San Luis Potosí informó a los capitalinos que, debido a las condiciones climáticas actuales, se prevén lluvias intensas con posible actividad eléctrica en distintos sectores del municipio durante este sábado.
Solicitó a toda la población tomar precauciones como evita transitar por zonas bajas o propensas a inundaciones; no cruzar arroyos o calles anegadas; asegurar techos, láminas, objetos en patios y azoteas; mantener limpios los desagües y coladeras de tu vivienda.
Además, ofreció el reporte vial actualizado:
Puso a disposición de los capitalinos, el número de emergencia al 4444203061.
Aparte, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que en todo el estado hay pronóstico de lluvias el sábado.
