Error en sistema generó permiso irregular para pirotecnia: De la Vega

El funcionario explicó que el trámite no fue producto de una omisión deliberada por parte de la dependencia

Por Rolando Morales

Enero 05, 2026 11:13 a.m.
A
Ángel de la Vega Pineda / Foto: Pulso

El titular de la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Ángel de la Vega Pineda, informó que el permiso para la comercialización de pirotecnia que circula en redes sociales, correspondiente a un punto de venta ubicado en la calle 71 esquina con Las Higueras, en el fraccionamiento Ciudad 2000, fue emitido debido a un error en el sistema, a pesar de que esa zona ya pertenece al municipio de Villa de Pozos.

El funcionario explicó que el trámite no fue producto de una omisión deliberada por parte de la dependencia, sino de una falla tanto del sistema como del propio solicitante, quien no tenía conocimiento de que su ubicación ya se encontraba dentro de la franja territorial de Villa de Pozos.

Detalló que actualmente ya se revisa el reintegro del pago realizado por el comerciante por concepto de derechos, al tiempo que precisó que la persona cumplió con los requisitos establecidos, incluyendo las capacitaciones correspondientes y el visto bueno de Protección Civil, ya que el sistema arrojó autorización al validar la ubicación proporcionada.

El director de Comercio subrayó que la dependencia opera con un sistema general del ayuntamiento y no tiene facultades para modificarlo o personalizarlo, por lo que la verificación territorial depende de la información que arroja dicha plataforma. Añadió que, al detectarse la inconsistencia, el caso fue puesto en revisión.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Finalmente, indicó que se sostendría una reunión con la Dirección de Innovación para analizar este y otros posibles temas pendientes, recordando que recientemente hubo un cambio en la titularidad de esa área derivado de deficiencias detectadas en el funcionamiento del sistema, con el objetivo de corregir fallas y evitar que situaciones similares se repitan.

