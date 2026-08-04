Esencial, fortalecer corporaciones de seguridad: Badillo

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El diputado local de Morena y presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, consideró necesario fortalecer las labores de prevención e investigación, así como la coordinación entre las corporaciones de seguridad, luego de la reciente agresión armada registrada en la delegación de La Pila, donde dos elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) perdieron la vida y uno más resultó lesionado.

El legislador calificó como lamentables los hechos y señaló que la seguridad debe mantenerse como una de las principales encomiendas tanto para la Federación como para el Gobierno estatal. Recordó que recientemente sostuvo una reunión con la Secretaría General de Gobierno para revisar indicadores y dar seguimiento a los pendientes establecidos en anteriores consejos de seguridad.

Badillo Moreno sostuvo que, si bien considera que la estrategia de seguridad está dando resultados, también es necesario revisar qué aspectos requieren fortalecerse. Entre ellos mencionó la prevención y una investigación más profunda que permita detectar las problemáticas antes de que deriven en hechos violentos.

Añadió que también debe reforzarse la vigilancia en los accesos y límites de San Luis Potosí, particularmente ante la posibilidad de que grupos delictivos relacionados con estos hechos provengan de otras entidades. Para ello, dijo, será necesario mantener una estrategia coordinada entre el Estado y la Federación para blindar las fronteras.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El diputado adelantó que estos hechos serán abordados en las próximas reuniones de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, donde buscarán conocer más detalles y determinar desde el Poder Legislativo cómo pueden contribuir. También planteó estrechar la coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y las policías municipales, al considerar que estas últimas tienen un papel fundamental por su contacto directo y proximidad con la ciudadanía.