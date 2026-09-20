logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

19S: El sismo que cambió a México, pero persisten retos

Fotogalería

19S: El sismo que cambió a México, pero persisten retos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Espera el Congreso dinero para consulta

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 20, 2026 03:00 a.m.
A
Espera el Congreso dinero para consulta
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      A poco más de un mes del plazo que el Congreso del Estado contempla para realizar la consulta a personas con discapacidad ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Legislativo todavía espera que la Secretaría de Finanzas le autorice alrededor de 1.5 millones de pesos para llevarla a cabo.

      El secretario de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Héctor Serrano Cortés, confirmó que el recurso ya fue solicitado y que están a la espera de la respuesta de la dependencia estatal encabezada por Ariana García Vidal. Señaló que el monto permitiría cubrir los requerimientos necesarios para cumplir con el mandato de la Corte.

      El legislador reconoció que la disponibilidad presupuestal de Finanzas depende de los ingresos estatales, aunque sostuvo que la dependencia ha entregado al Congreso los recursos solicitados de manera oportuna. En ese contexto, dijo confiar en que exista "sensibilidad" para atender la solicitud y evitar que la falta de presupuesto obstaculice el proceso.

      El millón y medio de pesos requerido corresponde exclusivamente a la consulta para personas con discapacidad. Serrano Cortés aclaró que este recurso no contempla la consulta indígena que también deberá realizarse, para la cual sería necesario gestionar un presupuesto adicional.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El Congreso busca contar con el dinero antes de noviembre para disponer del tiempo necesario para realizar la consulta conforme a las condiciones establecidas por la SCJN. Para 2027, adelantó Serrano Cortés, la intención será incorporar desde el presupuesto inicial los recursos destinados a estos procesos y evitar que tengan que solicitar ampliaciones a mitad del ejercicio.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Violencia familiar no es alta contra menores: FGE
        Violencia familiar no es alta contra menores: FGE

        Violencia familiar no es alta contra menores: FGE

        SLP

        Rubén Pacheco

        Son el 2.32 por ciento de las investigaciones en la entidad

        Descarta Rita Ozalia conflicto con diputados tras impugnaciones
        Descarta Rita Ozalia conflicto con diputados tras impugnaciones

        Descarta Rita Ozalia conflicto con diputados tras impugnaciones

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        El partido está ejerciendo su derecho para solicitar a la Corte la revisión de reformas, señaló

        Espera Canaco altas ventas por Xantolo, Buen Fin y Año Nuevo
        Espera Canaco altas ventas por Xantolo, Buen Fin y Año Nuevo

        Espera Canaco altas ventas por Xantolo, Buen Fin y Año Nuevo

        SLP

        Samuel Moreno

        Las temporadas comerciales generan mayor actividad en hoteles, restaurantes y ventas digitales en la región

        CEA garantiza abasto de agua potable por 18 meses
        CEA garantiza abasto de agua potable por 18 meses

        CEA garantiza abasto de agua potable por 18 meses

        SLP

        Rubén Pacheco

        El almacenamiento actual permite cubrir hasta la temporada de lluvias de 2027 en la zona metropolitana