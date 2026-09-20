Espera el Congreso dinero para consulta

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A poco más de un mes del plazo que el Congreso del Estado contempla para realizar la consulta a personas con discapacidad ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Legislativo todavía espera que la Secretaría de Finanzas le autorice alrededor de 1.5 millones de pesos para llevarla a cabo.

El secretario de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Héctor Serrano Cortés, confirmó que el recurso ya fue solicitado y que están a la espera de la respuesta de la dependencia estatal encabezada por Ariana García Vidal. Señaló que el monto permitiría cubrir los requerimientos necesarios para cumplir con el mandato de la Corte.

El legislador reconoció que la disponibilidad presupuestal de Finanzas depende de los ingresos estatales, aunque sostuvo que la dependencia ha entregado al Congreso los recursos solicitados de manera oportuna. En ese contexto, dijo confiar en que exista "sensibilidad" para atender la solicitud y evitar que la falta de presupuesto obstaculice el proceso.

El millón y medio de pesos requerido corresponde exclusivamente a la consulta para personas con discapacidad. Serrano Cortés aclaró que este recurso no contempla la consulta indígena que también deberá realizarse, para la cual sería necesario gestionar un presupuesto adicional.

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El Congreso busca contar con el dinero antes de noviembre para disponer del tiempo necesario para realizar la consulta conforme a las condiciones establecidas por la SCJN. Para 2027, adelantó Serrano Cortés, la intención será incorporar desde el presupuesto inicial los recursos destinados a estos procesos y evitar que tengan que solicitar ampliaciones a mitad del ejercicio.