Espera Salud que no sea necesario usar la fuerza pública para que pacientes con coronavirus se aíslen

No es necesario llegar a utilizar la fuerza pública, si continúan tomándose las acciones de concientización del COVID-19 "y si sabes que eres un paciente confirmado o tuviste contacto con una persona confirmada y no te aíslas, pones en riesgo no nada más a tu familia, también a toda una sociedad", dijo Mónica Liliana Rangel Martínez, titular de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado (Ssa).

Este viernes, el Pleno del Congreso del Estado aprobó una iniciativa de Cándido Ochoa Rojas, diputado del PVEM, para establecer el resguardo obligatorio de las personas afectadas con la enfermedad COVID-19, inclusive quienes son asintomáticos. Esto, para proteger a la población que no ha resultado enferma.

La secretaria de Salud precisó que las acciones de confinamiento de las personas contagiadas con el virus SARS-Cov-2 ya se realizan –antes de esa disposición- en razón de la voluntad de la ciudadanía, es decir, sumarse a contener la epidemia resguardándose en sus hogares.

Detalló que diariamente se reporta a las personas ubicadas en aislamiento –de 14 días- , ya sea porque son positivas al virus o por haber tenido contacto con un caso confirmado, quienes han aceptado las medidas de forma voluntaria.

"Nosotros siempre vamos a ser respetuosos de las leyes que emanen de los poderes legislativos y siempre seremos respetuosos de vigilar, de cuidar y respetar los Derechos Humanos y la Constitución, tanto del estado como la Constitución Política del país", aseveró.

A su vez, Miguel Ángel Lutzow Steiner, vocero del Comité Estatal de Seguridad en Salud, reportó que hasta este día, hay mil 570 connacionales en aislamiento voluntario, la mayoría en la Zona Media.