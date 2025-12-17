logo pulso
Esperan autorización de Cofepris para trasplantes en el HC

En septiembre pasado, pacientes solicitaron al gobierno estatal la reapertura inmediata del programa

Por Rubén Pacheco

Diciembre 17, 2025 02:30 p.m.
A
El Hospital Regional de Alta Especialidad "Ignacio Morones Prieto", antes Hospital Central, se encuentra en los últimos trámites para obtener las autorizaciones de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a fin de realizar trasplantes de órganos en el 2026.

Así lo informó Leticia Gómez Ordaz, titular de la Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno del Estado, quien complementó que los permisos tramitados ante la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) ya fueron cubiertos.

En septiembre pasado, pacientes solicitaron al gobierno estatal la reapertura inmediata del Programa de Trasplantes Renales en dicho nosocomio, cuyo esquema permanece cerrado desde el inicio de la pandemia de Covid-19.

La funcionaria estatal expuso que no es posible establecer el número de beneficiarios el próximo año, pues depende de quienes en vida accedan a donar los tejidos o familiares de personas fallecidas.

