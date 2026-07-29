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Está casi erradicada, la recolección con animales

Por Leonel Mora

Julio 29, 2026 03:00 a.m.
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Está casi erradicada, la recolección con animales
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      La Dirección de Ecología reiteró que la recolección de residuos sólidos urbanos en carretones de tracción animal está prohibida en Soledad y su práctica amerita tanto la inmovilización de la unidad como una sanción económica.

      La dependencia a cargo de Yazmín Johana Luna Barrios ya casi no ha registrado este tipo de casos, pero, como sea, su cuerpo de inspectores monitorea diariamente a alrededor de 400 recolectores voluntarios que trabajan de acuerdo con la normativa y que cada año renuevan su licencia de operación.

      Añadió que en la detección de recolectores que todavía usan carros de tracción animal, las denuncias de la población han sido esenciales y han permitido, en gran medida, terminar con dicha práctica.

      De los recolectores que sí están autorizados y que usan vehículos automotores, conforme a la normativa municipal, Luna Barrios dijo que ellos trabajan con cierta libertad operativa, pues definen sus horarios y rutas de trabajo, aunque los inspectores de Ecología los monitorean para evitar que caigan en prácticas ilegales como depositar en tiraderos clandestinos o invadir rutas que son de otros municipios.

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