Estalla primera huelga laboral en la entidad

Un sindicato de presencia nacional presentó el primer emplazamiento a huelga del Estado de San Luis Potosí desde que inició el año 2020. Se trata del caso de una compañía que dejó de pagar los sueldos a los empleados y desde diciembre pasado les debe su aguinaldo.

Los trabajadores encabezados por Alejandro Miranda director de seguimiento de programas del Sindicato de Trabajadores de la Industria Metal Mecánica Automotriz Similares y conexos de la República Mexicana se reunieron esta mañana con autoridades del Estado, para anunciar el emplazamiento a huelga que se entregó y que entra en trámite en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México.

Los empleados explicaron que si bien la empresa parecía no presentar problemas financieros, se venció la fecha del 20 de diciembre y nunca llegó el aguinaldo y desde el día primero de enero, la compañía Challenger Fabrication and Distribution de México S.A de C.V., de origen estadounidense y ubicada en el Parque Industrial Milenium, ya no les ha pagado sus sueldos.

El abogado defensor explicó que una vez que la empresa dejó de pagarles y que incluso el propietario se ausentó, tomaron la determinación de recurrir a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para presentar la queja y posteriormente el emplazamiento a huelga.

Sin embargo, los trabajadores tomaron la determinación de tratar de buscar el apoyo del Gobierno del Estado, para desahogar el trámite de cumplimiento de las obligaciones contractuales de la empresa, sin que hasta ahora haya resultados en su totalidad.