Estrenan Vía Alterna… ¡de basurero!

La nueva Vía Alterna comienza a ser utilizada como tiradero de basura y autopartes, pues en distintos tramos se han detectado acumulaciones de basura y autopartes abandonadas a la orilla de la carretera.

En un recorrido realizado por este medio, se pudo constatar que en los márgenes de la vialidad se encuentran restos de vehículos, plásticos, ropa y desechos que muestran una mala imagen.

Particularmente del camino del Circuito Potosí hacia el Gran Peñón, personas que comienzan a circular por esta rúa comienzan a tomar la arteria como tiradero.

“En las inmediaciones de dicho tramo se aprecian restos de piezas de automóviles desechadas junto con basura doméstica, situación que refleja la falta de cultura ciudadana”, señaló un automovilista.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Usuarios manifestaron su preocupación, al señalar que esta vía, diseñada para agilizar la movilidad, pueda convertirse en una ruta para el depósito de residuos sin que las autoridades competentes hagan algo al respecto.

Tras lo anterior solicitaron a las autoridades municipales y estatales implementar operativos de limpieza y sancionar a quienes utilicen este espacio como tiradero clandestino, antes de que el problema crezca.