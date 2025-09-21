logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MUJER SOFISTICADA

Fotogalería

MUJER SOFISTICADA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Estrenan Vía Alterna… ¡de basurero!

Varios puntos de la nueva carretera ya son usados como tiraderos

Por Flor Martínez

Septiembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Estrenan Vía Alterna… ¡de basurero!

La nueva Vía Alterna comienza a ser utilizada como tiradero de basura y autopartes, pues en distintos tramos se han detectado acumulaciones de basura y autopartes abandonadas a la orilla de la carretera.

En un recorrido realizado por este medio, se pudo constatar que en los márgenes de la vialidad se encuentran restos de vehículos, plásticos, ropa y desechos que muestran una mala imagen.

Particularmente del camino del Circuito Potosí hacia el Gran Peñón, personas que comienzan a circular por esta rúa comienzan a tomar la arteria como tiradero.

“En las inmediaciones de dicho tramo se aprecian restos de piezas de automóviles desechadas junto con basura doméstica, situación que refleja la falta de cultura ciudadana”, señaló un automovilista.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Usuarios manifestaron su preocupación, al señalar que esta vía, diseñada para agilizar la movilidad, pueda convertirse en una ruta para el depósito de residuos sin que las autoridades competentes hagan algo al respecto.

Tras lo anterior solicitaron a las autoridades municipales y estatales implementar operativos de limpieza y sancionar a quienes utilicen este espacio como tiradero clandestino, antes de que el problema crezca.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Matehuala buscará ampliar su presupuesto
Matehuala buscará ampliar su presupuesto

Matehuala buscará ampliar su presupuesto

SLP

Ana Paula Vázquez

Hoy domingo habrá marcha por la paz en Pozos
Hoy domingo habrá marcha por la paz en Pozos

Hoy domingo habrá marcha por la paz en Pozos

SLP

Leonel Mora

Aumentan delitos de funcionarios
Aumentan delitos de funcionarios

Aumentan delitos de funcionarios

SLP

Rubén Pacheco

En agosto se elevaron 26 por ciento las querellas de servidores públicos en San Luis

Saquean carro en plena avenida Mariano Arista
Saquean carro en plena avenida Mariano Arista

Saquean carro en plena avenida Mariano Arista

SLP

Samuel Moreno