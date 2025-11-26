logo pulso
Estudiantes de la UASLP alertan sobre riesgo a la autonomía universitaria

Rechazan la cita urgente del Congreso al rector y advierten riesgos

Por Redacción

Noviembre 26, 2025 06:14 p.m.
A
Estudiantes de la UASLP alertan sobre riesgo a la autonomía universitaria

La Federación Universitaria Potosina y las consejerías de alumnos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) lanzaron un llamado público ante la inusual citación realizada por el Congreso del Estado de San Luis Potosí al rector de la casa de estudios, para que comparezca por el uso de recursos institucionales.

Rector de la UASLP avisó desde ayer que no iría a Congreso

Zermeño Guerra notificó anticipadamente su ausencia y con ello se aleja la posibilidad de una reunión con diputados

En su comunicado califican la citación como un hecho inédito en la historia de la universidad. Aunque reconocen la importancia de la transparencia en el manejo de fondos públicos, advierten que esa rendición de cuentas debe realizarse a través de los órganos internos y autónomos de la universidad —no bajo presión externa—, y señalaron que acudir a la comparecencia representaría un precedente peligroso: abrir la puerta a la intervención política en la vida interna de la universidad.

Para la comunidad estudiantil, defender la autonomía de la UASLP significa preservar la libertad de cátedra, la independencia en la gestión institucional y la capacidad de autogobernarse, sin que poderes externos influyan en decisiones académicas, administrativas o financieras. La UASLP alcanzó su estatus de autonomía en 1923, y años después autores universitarios coinciden en que ese estatus ha sido clave para garantizar la libertad de pensamiento, la autogestión y la defensa de la educación pública en México.

Por tanto, la Federación y las consejerías exigen que el rector no acuda a la citación. A su juicio, ceder ante esta convocatoria significaría aceptar una intromisión a la autonomía universitaria, un bien histórico y fundamental para la comunidad universitaria.

SLP

Redacción

Rechazan la cita urgente del Congreso al rector y advierten riesgos

