Estudiantes del campus Pedregal-UASLP requieren transporte urbano

El rector Alejandro Zermeño y la SCT trabajan en diagnóstico para mejorar rutas de transporte estudiantil.

Por Rubén Pacheco

Marzo 01, 2026 02:14 p.m.
A
Estudiantes del campus Pedregal-UASLP requieren transporte urbano

Alejandro Javier Zermeño Guerra, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), informó la necesidad de transporte urbano a la Facultad de Ciencias, ubicada en el campus Pedregal, informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Indicó que durante la reunión sostenida la semana pasada, se acordó generar un acuerdo de colaboración para conocer el origen y el destino del alumnado universitario, no solo de este complejo, sino de todos los espacios y zonas universitarias.

Matizó que, si bien es necesario garantizar la cobertura para las y los estudiantes de esta casa de estudios, también debe darse a los demás alumnos de otras universidades de otras regiones del estado.

Valoró que, una vez elaborado y concluido el diagnóstico de los destinos y los orígenes de la comunidad estudiantil, puede definirse la organización de las rutas para cubrir todas las facultades e instituciones de educación superior.  

