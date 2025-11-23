Estudiantes potosinas podrán aplicar a estancias cortas en Canadá

El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (Copocyt) abrió la Convocatoria 2025-03 del programa "Go Abroad: Learning for Sustainability (GOALS) 2026", dirigida a mujeres estudiantes de licenciatura o ingeniería que hayan cursado el programa ADA.

La convocatoria permitirá realizar una estancia corta en la Universidad de Waterloo, Canadá, durante el verano de 2026.

El programa incluye aprendizaje por proyectos, fortalecimiento del inglés, trabajo colaborativo y enfoque en Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Copocyt informó que se otorgarán hasta 15 becas, financiadas con recursos de multas electorales, que cubrirán traslado, alojamiento, alimentación, salud y el programa académico.

Los requisitos incluyen pasaporte mexicano, comprobante de inglés B1 o superior, y contar o tramitar la eTA o visa canadiense.

Las postulaciones deberán enviarse antes del 31 de diciembre de 2025.

La convocatoria completa puede consultarse en:

https://sedeco.slp.gob.mx/copocyt/convocatorias/convocatoria-2025-03-de-becas-para-estancias-cortas-en-el-extran/