Evacuadas, 378 personas de cuatro edificios en la capital potosina por sismo en Oaxaca

Después del sismo registrado a las 10:29 horas en la Ciudad de México, que alcanzó los 7.5 grados en la escala de Richter, con epicentro cercano a las bahías de Huatulco, Oaxaca; la Dirección de Protección Civil de San Luis Potosí no reporta daños ni en estructuras ni personas, sólo la evacuación de un total de 378 personas de distintos edificios de la capital potosina.

Así lo informó Adrián Álvarez Botello, titular de esta dependencia, quien explicó que el temblor no se sintió a nivel de piso, sino sólo en estructuras altas y a partir del tercer piso hacia arriba, por lo que de inmediato se inició el monitoreo de edificios. Por ello, unidades de Protección Civil, así como personal técnico y operativo se desplazaron para la revisión de ese tipo de estructuras.

El resultado fue que después de la aplicación del protocolo para sismo, en el edificio Puga evacuó a 108 personas; en el edificio del INEGI a 160 personas; en el edificio EME a 60 personas y en el edificio Santiago se evacuaron 50 personas.

La baja cantidad de personas en cada caso, se debe a que cada inmueble no tiene la población al 100 por ciento de vuelta en su trabajo, debido a la pandemia y que siguen con sus labores desde casa.

Por lo que toca a los hoteles monitoreados, reportaron que no se percibió movimiento, entre ellos Real Plaza, Panorama, Hampton y Fiesta Americana, en virtud de que sólo están en funcionamiento 2 pisos, debido a la contingencia. En la Plaza Citadella no se evacuó a nadie, ya que la empresa que opera en el edificio alto aún no reincorpora a la totalidad de su personal a las labores.

Finalmente, Adrián Álvarez señaló que las evaluaciones estructurales se realizaron conjuntamente con los responsables de las Unidades Internas de Protección Civil de cada edificio, con quienes se mantiene estrecho contacto con el propósito de reaccionar coordinadamente ante contingencias de cualquier tipo.