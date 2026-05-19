Eventos masivos deben contar con dictámenes

Ningún evento masivo debería realizarse sin estudios de viabilidad, dictámenes de Protección Civil y coordinación entre autoridades, advirtió el diputado local de Morena e integrante de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, al pronunciarse sobre la controversia entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento capitalino por el uso de Plaza de Fundadores rumbo al Mundial de Futbol 2026.

El legislador señaló que más allá de las diferencias políticas entre ambas autoridades, el tema central debe ser la seguridad de la ciudadanía, especialmente cuando se trata de concentraciones de cientos o miles de personas en espacios públicos del Centro Histórico.

Badillo Moreno recordó que recientemente el Congreso del Estado aprobó una reforma promovida por él mismo, enfocada en prevenir riesgos y sancionar a organizadores de eventos deportivos o espectáculos que incumplan con medidas de Protección Civil y Seguridad Pública.

"El principal objetivo es salvaguardar la integridad de las y los asistentes. Deben existir análisis, dictámenes y permisos que garanticen que no habrá riesgos para la ciudadanía", declaró el diputado morenista, quien insistió en que las decisiones sobre eventos masivos deben tomarse con base en criterios técnicos y no políticos.

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Respecto a la propuesta de rehabilitar Plaza de Fundadores, el legislador consideró que aunque el rescate de espacios públicos es importante, actualmente hay necesidades más urgentes para la población potosina, como el abastecimiento de agua potable y la rehabilitación de calles, demandas que —aseguró— siguen siendo las principales inquietudes ciudadanas en distintas colonias de la capital.