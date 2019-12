Exalcaldesa exige millonaria liquidación

A pesar de haber concluido su periodo constitucional como alcaldesa de Alaquines, María Leonides Secaida López, mediante una demanda, cuya copia obra en poder de este medio, exige al ayuntamiento que gobernó el pago de más de un millón de pesos, argumentando que fue despedida "injustificadamente".

Postulada por la alianza PAN-PT, Secaida López fue electa como presidente municipal para el periodo 2015-2018, como lo acredita ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con la Declaración de Validez de la elección de 2015, publicado en el Diario Oficial.

La quejosa arguye en su querella que el primero de octubre de 2018, -cuando ya no era funcionaria- "me presenté normalmente a trabajar" a la presidencia municipal de Alaquines, donde fue "interceptada" en la entrada del inmueble por la actual alcaldesa Florisela Hernández Chávez, quien le refirió que no se requerían más de sus servicios y que se retirara del lugar.

En la demanda, María Leonides Secaida, argumenta que: "ante el evidente despido de que fui objeto, toda vez que la suscrita en ningún momento di motivo o causa justificada para ello".

La exedil exige que el municipio de Alaquines le pague: 50 mil pesos de "indemnización constitucional" por tres meses de trabajo, 33 mil 333 pesos por 20 días de "vacaciones", 15 mil pesos de 10 días de "prima vacacional", 62 mil 500 pesos de "aguinaldo", 50 mil pesos por dos quincenas no pagadas, así como los salarios caídos que en base a los mil 666 pesos diarios que la quejosa dijo ganar, lo que sumaría una cantidad superior al millón de pesos.

La demanda laboral de la exalcaldesa no es la única, pues continúan vigentes otras denuncias por despido injustificado contra la alcaldía de Alaquines, interpuestas por al menos 17 exfuncionarios de la gestión de Secaida López.