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Exconcejales de Pozos buscan impugnar las decisiones del Legislativo

Por Samuel Moreno

Junio 16, 2026 03:00 a.m.
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Exconcejales de Pozos buscan impugnar las decisiones del Legislativo
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      La diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Gabriela Guadalupe Martínez, señaló que el Congreso del Estado permanecerá atento a las resoluciones que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a los recursos legales que aún puedan promover exintegrantes del anterior Concejo Municipal de Villa de Pozos.

      La legisladora reconoció que, pese a que el máximo tribunal del país ya emitió un fallo relacionado con el caso, es probable que quienes integraron el concejo destituido sigan buscando vías jurídicas para impugnar las decisiones tomadas por el Poder Legislativo.

      "Ya dieron el fallo y fue analizado completamente. Ellos van a seguir intentándolo, pero nosotros estaremos atentos a lo que la Suprema Corte determine", declaró Martínez Vázquez , sobre los señalamientos realizados por exconcejales respecto al alcance de las resoluciones judiciales.

      La postura de la diputada surge luego de que Gaspar Méndez, exregidor concejal y promotor de la remunicipalización de Villa de Pozos, asegurara que la Corte habría incurrido en contradicciones al permitir que el síndico en funciones impugnara la destitución del anterior Concejo Municipal, una facultad que, según sostuvo, correspondería únicamente al síndico removido del cargo.

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