Exelementos detenidos no estaban activos, aclara Gobernador
Advierte que cualquier exagente que incurra en delitos enfrentará doble consecuencia legal
Tras versiones sobre la detención de supuestos integrantes de corporaciones de seguridad, el gobernador aclaró que se trata de exelementos y no de personal activo.
Precisó que algunos de los detenidos pertenecieron anteriormente a la antigua Policía Estatal o a la Guardia Civil Estatal, pero ya no formaban parte de la institución al momento de los hechos.
"Aquí todo es parejo, la Guardia Civil va a barrer parejo con todos los criminales", expresó.
Añadió que, en caso de comprobarse responsabilidad, enfrentarán las sanciones correspondientes.
