Exelementos detenidos no estaban activos, aclara Gobernador

Tras versiones sobre la detención de supuestos integrantes de corporaciones de seguridad, el gobernador aclaró que se trata de exelementos y no de personal activo.

Precisó que algunos de los detenidos pertenecieron anteriormente a la antigua Policía Estatal o a la Guardia Civil Estatal, pero ya no formaban parte de la institución al momento de los hechos.

"Aquí todo es parejo, la Guardia Civil va a barrer parejo con todos los criminales", expresó.

Añadió que, en caso de comprobarse responsabilidad, enfrentarán las sanciones correspondientes.

