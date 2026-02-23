logo pulso
SLP

Exelementos detenidos no estaban activos, aclara Gobernador

Advierte que cualquier exagente que incurra en delitos enfrentará doble consecuencia legal

Por Redacción

Febrero 23, 2026 11:36 a.m.
A
Exelementos detenidos no estaban activos, aclara Gobernador

Tras versiones sobre la detención de supuestos integrantes de corporaciones de seguridad, el gobernador aclaró que se trata de exelementos y no de personal activo.

Precisó que algunos de los detenidos pertenecieron anteriormente a la antigua Policía Estatal o a la Guardia Civil Estatal, pero ya no formaban parte de la institución al momento de los hechos.

"Aquí todo es parejo, la Guardia Civil va a barrer parejo con todos los criminales", expresó.

Añadió que, en caso de comprobarse responsabilidad, enfrentarán las sanciones correspondientes.

