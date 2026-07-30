Exige la Iglesia esclarecer ataque contra 3 agentes
Pide claridad y transparencia en las investigaciones
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La Iglesia católica potosina lamentó el asesinato de tres elementos de la Guardia Civil del Estado, ocurrido en horas laborales en la zona rural de San Luis Potosí, pidió claridad y transparencia en las investigaciones y se pronunció por la construcción de una sociedad reconciliada, donde prevalezca el valor de la justicia, el respeto a la dignidad humana y la paz, sobre toda forma de violencia.
Pidió que se aclaren los hechos y que se dé certeza a la familia sobre en qué circunstancias fallecieron sus familiares. El vocero de la Arquidiócesis, Tomás Cruz Perales, dijo que la iglesia a lamenta la muerte de Michelle Stevens Martínez, Jesús Salazar Santos y Mariano Martínez, elementos policiales que se encontraban en servicio cuando fueron emboscados en un acto criminal en la zona de la delegación de La Pila.
Dijo Cruz Perales que recibió la noticia "del fallecimiento de tres valientes oficiales" con profundo dolor, a quienes describió como elementos que murieron en cumplimiento de su deber y entregaron su vida al servicio de la seguridad y la paz de la sociedad.
Añadió que expresa su pésame a los familiares, seres queridos, compañeros de cuerpo policial y amigos, y dijo que la iglesia expresa su cercanía y oración, que los familiares no están solos y que se comparte su dolor, pero que se pide fortaleza para ellos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Director de Cultura de Santa María del Río denuncia agresión de hijo de la alcaldesa
Redacción
Jonathan Rogelio Trejo Torres aseguró que también ha recibido amenazas telefónicas y manifestó temor por su integridad
Promueve Somos MX ante SCJN recurso contra reforma electoral en SLP
Ana Paula Vázquez
La Corte analizaría si el Congreso estatal cumplió con las consultas respectivas
SSPC realiza cierres viales por lluvia en la capital
Pulso Online
Hay restricciones en los bulevares Jacobo Payán y en el Río Santiago