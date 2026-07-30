Exige la Iglesia esclarecer ataque contra 3 agentes

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La Iglesia católica potosina lamentó el asesinato de tres elementos de la Guardia Civil del Estado, ocurrido en horas laborales en la zona rural de San Luis Potosí, pidió claridad y transparencia en las investigaciones y se pronunció por la construcción de una sociedad reconciliada, donde prevalezca el valor de la justicia, el respeto a la dignidad humana y la paz, sobre toda forma de violencia.

Pidió que se aclaren los hechos y que se dé certeza a la familia sobre en qué circunstancias fallecieron sus familiares. El vocero de la Arquidiócesis, Tomás Cruz Perales, dijo que la iglesia a lamenta la muerte de Michelle Stevens Martínez, Jesús Salazar Santos y Mariano Martínez, elementos policiales que se encontraban en servicio cuando fueron emboscados en un acto criminal en la zona de la delegación de La Pila.

Dijo Cruz Perales que recibió la noticia "del fallecimiento de tres valientes oficiales" con profundo dolor, a quienes describió como elementos que murieron en cumplimiento de su deber y entregaron su vida al servicio de la seguridad y la paz de la sociedad.

Añadió que expresa su pésame a los familiares, seres queridos, compañeros de cuerpo policial y amigos, y dijo que la iglesia expresa su cercanía y oración, que los familiares no están solos y que se comparte su dolor, pero que se pide fortaleza para ellos.

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