Exige Marco Gama a la CEDH dejar "inacción"

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) volvió a ser objeto de cuestionamientos luego de que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, Marco Antonio Gama Basarte, exigió al organismo modificar su actuación y asumir un papel más activo en la protección de derechos, pese a que la revisión que él mismo anunció desde el Poder Legislativo para conocer el rezago de expedientes no se concretó.

Mediante un pronunciamiento dirigido a la presidenta de la CEDH, Giovanna Itzel Argüelles Moreno, el diputado sostuvo que madres buscadoras, colectivos LGBTIQ+, y diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, han dejado de encontrar en la institución una respuesta efectiva. "Que la Comisión ejerza a plenitud sus facultades constitucionales, sin omisiones, sin simulaciones y sin subordinación a ningún otro poder o interés ajeno a la dignidad de las personas", se lee en el comunicado.

El posicionamiento se da mientras la CEDH enfrenta críticas de colectivos y víctimas por la baja emisión de recomendaciones y la falta de resultados en casos de alto impacto. Aunque la presidenta del organismo ha defendido la atención jurídica y los mecanismos de conciliación, organizaciones civiles han señalado de forma reiterada que la actuación de la Comisión ha sido insuficiente frente a las violaciones de dere-

chos humanos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Entre los pendientes del organismo se encuentra el informe especial sobre desapariciones en San Luis Potosí, comprometido desde 2019.