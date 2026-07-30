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Exige Marco Gama a la CEDH dejar "inacción"

Por Ana Paula Vázquez

Julio 30, 2026 03:00 a.m.
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Exige Marco Gama a la CEDH dejar "inacción"
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      La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) volvió a ser objeto de cuestionamientos luego de que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, Marco Antonio Gama Basarte, exigió al organismo modificar su actuación y asumir un papel más activo en la protección de derechos, pese a que la revisión que él mismo anunció desde el Poder Legislativo para conocer el rezago de expedientes no se concretó.

      Mediante un pronunciamiento dirigido a la presidenta de la CEDH, Giovanna Itzel Argüelles Moreno, el diputado sostuvo que madres buscadoras, colectivos LGBTIQ+, y diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, han dejado de encontrar en la institución una respuesta efectiva. "Que la Comisión ejerza a plenitud sus facultades constitucionales, sin omisiones, sin simulaciones y sin subordinación a ningún otro poder o interés ajeno a la dignidad de las personas", se lee en el comunicado. 

      El posicionamiento se da mientras la CEDH enfrenta críticas de colectivos y víctimas por la baja emisión de recomendaciones y la falta de resultados en casos de alto impacto. Aunque la presidenta del organismo ha defendido la atención jurídica y los mecanismos de conciliación, organizaciones civiles han señalado de forma reiterada que la actuación de la Comisión ha sido insuficiente frente a las violaciones de dere-

      chos humanos.

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      Entre los pendientes del organismo se encuentra el informe especial sobre desapariciones en San Luis Potosí, comprometido desde 2019.

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