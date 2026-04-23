Exige UPSLP solución ante el colapso del drenaje

La Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) exigió a autoridades municipales y al organismo operador del agua una solución estructural ante el colapso recurrente del drenaje en las inmediaciones de su campus, tras los incidentes registrados durante las lluvias del pasado 20 de abril.

Mediante tres oficios dirigidos al alcalde Enrique Galindo Ceballos y a funcionarios de Interapas, la institución documentó que en la intersección de Prolongación Coronel Romero y avenida Urbano Villalón el pavimento cedió por la presión del subsuelo, mientras una alcantarilla expulsó aguas negras que superaron el metro de altura, extendiéndose sobre la vialidad.

El hecho generó afectaciones directas a estudiantes y personal, quienes encontraron accesos completamente inundados, con presencia de lodo, desechos y malos olores, incluso hasta las puertas del plantel, lo que complicó el tránsito y generó condiciones insalubres.

En los documentos, la universidad advirtió que el problema no es nuevo, pues durante al menos el último año se ha registrado un patrón recurrente de fallas en el sistema de drenaje, atendidas de forma reactiva por corporaciones como Protección Civil, sin que se implementen acciones correctivas de fondo.

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Asimismo, señaló que las consecuencias abarcan riesgos a la integridad física de la comunidad universitaria, posibles daños a la infraestructura, afectaciones a inmuebles cercanos e interrupciones en las actividades académicas, además de riesgos sanitarios derivados de la saturación del sistema.

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La UPSLP sostuvo que esta situación responde a una problemática estructural del alcantarillado en la capital, donde se combinan aguas pluviales y sanitarias, lo que provoca colapsos en temporada de lluvias, por lo que solicitó establecer un canal de coordinación con autoridades para avanzar hacia una solución integral; los oficios fueron difundidos por el rector Néstor Garza Álvarez.