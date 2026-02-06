Exigen a Seduvop atender drenaje colapsado en Las Terceras

Vecinos de la colonia Las Terceras, en la zona norte de la capital potosina, denunciaron un problema severo de drenaje colapsado sobre la calle Prolongación Moctezuma, donde el agua residual está regresando al interior de las viviendas, generando malos olores, riesgos sanitarios y afectaciones directas a sus hogares.

De acuerdo con los testimonios, la situación comenzó tras los trabajos para retirar pavimento dañado en la vialidad. Durante las maniobras, tierra y piedras habrían caído al sistema de alcantarillado, lo que provocó taponamientos y el desbordamiento del drenaje sanitario.

El punto más crítico, señalan, se localiza en Prolongación Moctezuma, en el tramo comprendido entre las calles Alcatraz, Margaritas y Gladiolas, donde el agua sucia se estanca en la vía pública y brota por coladeras y registros domiciliarios.

En videos grabados por los propios habitantes se observan encharcamientos oscuros, escurrimientos constantes y descargas que salen de las tuberías, mientras los vecinos intentan contener el agua para evitar que entre a sus casas.

Ante la emergencia, un grupo acudió este miércoles a las oficinas de Interapas, en la zona de Los Filtros, para solicitar atención inmediata. Sin embargo, aseguran que la respuesta fue negativa.

El organismo les indicó que no puede intervenir, ya que la obra corresponde al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop).

"Nos dicen que no pueden meter mano porque no es su jurisdicción, pero mientras tanto el drenaje se nos está metiendo a las casas", reclamaron.

Los afectados pidieron a Seduvop y a las autoridades estatales atender de manera urgente el problema, al advertir que el foco de contaminación puede derivar en enfermedades, especialmente en niños y adultos mayores.

Mientras no haya una intervención, el agua residual continúa acumulándose en la calle, agravando las condiciones sanitarias y la molestia diaria para quienes viven en la zona.