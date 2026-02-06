Tráfico intenso en el oriente de la ciudad; piden salir con anticipación

Autoridades viales recomendaron salir con tiempo a los destinos, ante el aumento en la carga vehicular registrado en distintos puntos de la ciudad, principalmente en el cuadrante oriente, donde ya se reporta tráfico de consideración.

De acuerdo con el reporte, avenida Salk, la Carretera 57 y el Periférico presentan avance lento, por lo que se sugiere tomar precauciones y considerar rutas alternas.

En el cuadrante centro, el aforo vehicular y peatonal muestra un incremento gradual, aunque la circulación continúa fluyendo sin mayores complicaciones.

Mientras tanto, en el cuadrante norte, la carga vehicular en las principales vialidades se mantiene constante, sin reportes de congestionamientos severos hasta el momento.

Las autoridades reiteraron el llamado a planear traslados, respetar los límites de velocidad y atender las indicaciones de tránsito para evitar mayores afectaciones.