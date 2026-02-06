logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

HÁBILES EN LA GIMNASIA RÍTMICA

Fotogalería

HÁBILES EN LA GIMNASIA RÍTMICA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Tráfico intenso en el oriente de la ciudad; piden salir con anticipación

Vialidades como avenida Salk, Carretera 57 y Periférico registran avance lento

Por Redacción

Febrero 06, 2026 08:32 a.m.
A
Tráfico intenso en el oriente de la ciudad; piden salir con anticipación

Autoridades viales recomendaron salir con tiempo a los destinos, ante el aumento en la carga vehicular registrado en distintos puntos de la ciudad, principalmente en el cuadrante oriente, donde ya se reporta tráfico de consideración.

De acuerdo con el reporte, avenida Salk, la Carretera 57 y el Periférico presentan avance lento, por lo que se sugiere tomar precauciones y considerar rutas alternas.

En el cuadrante centro, el aforo vehicular y peatonal muestra un incremento gradual, aunque la circulación continúa fluyendo sin mayores complicaciones.

Mientras tanto, en el cuadrante norte, la carga vehicular en las principales vialidades se mantiene constante, sin reportes de congestionamientos severos hasta el momento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Las autoridades reiteraron el llamado a planear traslados, respetar los límites de velocidad y atender las indicaciones de tránsito para evitar mayores afectaciones.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Tráfico intenso en el oriente de la ciudad; piden salir con anticipación
Tráfico intenso en el oriente de la ciudad; piden salir con anticipación

Tráfico intenso en el oriente de la ciudad; piden salir con anticipación

SLP

Redacción

Vialidades como avenida Salk, Carretera 57 y Periférico registran avance lento

Ceepac debe 1.4 mdp al INE desde el 2025
Ceepac debe 1.4 mdp al INE desde el 2025

Ceepac debe 1.4 mdp al INE desde el 2025

SLP

Ana Paula Vázquez

El Ceepac enfrenta dificultades para pagar deuda con el INE

Defienden sueldazos del Ceepac
Defienden sueldazos del Ceepac

Defienden sueldazos del Ceepac

SLP

Ana Paula Vázquez

Paloma Blanco dice que están en lo mínimo de su manual de remuneraciones

¡Vaya sorpresa!... se suma Aranzazú Puente al PVEM
¡Vaya sorpresa!... se suma Aranzazú Puente al PVEM

¡Vaya sorpresa!... se suma Aranzazú Puente al PVEM

SLP

Redacción