logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ENORMES!

Fotogalería

¡ENORMES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Exigen rescate de avenida Carranza

Afectaciones sufridas por los comercios de esa avenida deben ser resarcidas con mejoras e incentivos, dice Narváez Arochi

Por Martín Rodríguez

Agosto 29, 2025 03:00 a.m.
A
Exigen rescate de avenida Carranza

Se requerirán acciones del mismo tamaño del daño causado a la avenida Venustiano Carranza para restituir las condiciones en la que se encontraba antes de este escenario donde un mes sí y el otro también cierran locales comerciales, advirtió el empresario Alberto Narváez Arochi.

En entrevista, el empresario consideró que el daño que ha recibido el comercio en la céntrica avenida comercial capitalina es muy profundo y se requieren acciones profundas, pero también mencionó que buscarán de manera positiva lo que ya está comenzando, con respecto al mantenimiento de la avenida Carranza

Añadió que tiene que acelerarse el proceso porque el tiempo se los va comiendo y las oportunidades comerciales se van perdiendo.

Narváez Arochi agregó que "se requiere una reingeniería para la seguridad pública, trabajar sobre la movilidad y los incentivos fiscales para los comerciantes que", consideró el empresario, "ya sufrieron un daño permanente". 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El entrevistado dijo que en el caso particular del Impuesto Predial, está abierta la promesa de la aplicación para la Ley de Ingresos 2026, con un descuento para quienes sufrieron la desocupación o cierre de sus locales.

El empresario expresó que el presidente municipal Enrique Galindo Ceballos les anunció que en el ejercicio fiscal del año venidero habrá descuentos de manera específica para los negocios que resultaron afectados.

Los comerciantes de esa avenida de la ciudad se han quejado anteriormente, entre otras cosas, de las afectaciones que les ha generado la ciclovía.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Jornada laboral de 40 horas ya es una realidad: STyPS
Jornada laboral de 40 horas ya es una realidad: STyPS

Jornada laboral de 40 horas ya es una realidad: STyPS

SLP

Rubén Pacheco

No hay marcha atrás, señala Sánchez Lara

La Vía Alterna debe extenderse: Canaco
La Vía Alterna debe extenderse: Canaco

La Vía Alterna debe extenderse: Canaco

SLP

Martín Rodríguez

Se pronuncian para que en un futuro se amplie hasta VDR

Urge mantenimiento a la carretera 57: RG
Urge mantenimiento a la carretera 57: RG

Urge mantenimiento a la carretera 57: RG

SLP

Samuel Moreno

Adquiere Zaragoza una patrulla de superlujo
Adquiere Zaragoza una patrulla de superlujo

Adquiere Zaragoza una patrulla de superlujo

SLP

Ana Paula Vázquez

La reciente compra de una patrulla de lujo en Zaragoza ha generado debate en la comunidad por su elevado costo y su impacto en el presupuesto municipal.