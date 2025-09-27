Expolicía de Investigación desconfía de Guardia Civil

Se le dictaron medidas de protección a Rosalinda Ávalos, exoficial de investigación y madre de dos hijos asesinados en 2020 en Soledad de Graciano Sánchez, sin embargo, ha sido renuente en aceptarlas, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Recientemente la expolicía que hace unos meses denunció la supuesta complicidad de Sabas Santiago Ipiña, candidato a juez con el asesinato en el 2020 de sus dos hijos, señaló que su vida corre peligro.

Refirió que la Guardia Civil Estatal (GCE) le brindó protección, pero se opuso a ello, por lo cual intervino la Guardia Nacional (GN). “Nuevamente se las volvimos a peticionar (sic) y si ella confía en la Guardia Nacional, pues que sea la Guardia Nacional quien se las dé”.

Aparte, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de Secretaría General del Gobierno del Estado, refirió que, si bien la agresión no se suscitó en este sexenio, la administración actual le facilita seguimiento, acompañamiento y escucha.

Subrayó que las medidas extraordinarias se generan a partir de un expediente y de una carpeta de investigación, cuya competencia nace en la FGE o en el Poder Oficial, pero “en la medida de lo necesario y de lo que se nos involucre o se nos pida, con gusto vamos siempre a apoyarla”.

“Nosotros en todos los asuntos donde haya víctimas, tenemos una oficina que se encarga justamente de brindar atención en todos los sentidos. Atención legal y psicológica, inclusive”.