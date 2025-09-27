logo pulso
En Europa construirán un "muro de drones"

Por AP

Septiembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
En Europa construirán un “muro de drones”

Bruselas, Bélgica.- Los ministros de defensa europeos acordaron el viernes desarrollar un “muro de drones” a lo largo de sus fronteras con Rusia y Ucrania para mejorar la detección, seguimiento e interceptación de drones que violan el espacio aéreo europeo.

La decisión se toma tras una serie de incidentes en que las fronteras y aeropuertos de Europa han sido puestos a prueba por drones no autorizados. Se ha culpado a Rusia de algunos de ellos, pero Moscú niega que se haya hecho algo a propósito o que haya jugado un papel en ellos.

“Rusia está poniendo a prueba a la UE y la OTAN, y nuestra respuesta debe ser firme, unida e inmediata”, dijo el comisionado de Defensa de la UE, Andrius Kubilius, tras presidir una reunión virtual de 10 países en el flanco oriental de Europa. Funcionarios ucranianos y de la OTAN también participarán en las conversaciones.

Kubilius agregó que el escudo de drones podría tardar un año en construirse, y que los enviados de los países se reunirán pronto para desarrollar “una hoja de ruta conceptual y técnica detallada” sobre el camino a seguir. La máxima prioridad es un “sistema de detección de efectivo”, afirmó.

El muro de drones probablemente será discutido por los mandatarios de países de la UE en una cumbre en Copenhague la próxima semana, y nuevamente en octubre cuando se reúnan en Bruselas. 

