Exposición del secretario de Finanzas divide opiniones de diputados

A su salida de la reunión con el secretario de Finanzas, Daniel Pedroza Gaitán, los presidentes de las comisiones legislativas de Hacienda del Estado y de Gobernación expresaron opiniones contrarias en torno a la viabilidad de la propuesta de reestructura de deuda del Gobierno estatal.

El panista Ricardo Villarreal Loo, presidente de Hacienda del Estado, expresó que si bien la mayoría de las dudas de los congresistas fue atendida, "me pareció evidente que el Gobierno del Estado no tiene muy claro en qué va a utilizar este ahorro, el cual no es dinero libre en sí, sino recursos que se van a dejar de pagar por un tiempo, pero sin que desaparezca el pasivo".

Dijo que quedó definido que el monto a reestructurar son 500 millones de pesos, pero que su destino "no está claro. El compañero Rubén Guajardo Barrera cuestionó sobre las garantías que tenemos de que ese dinero se va a usar única y exclusivamente para el tema de la pandemia. Realmente no las hay. La exposición no convenció del todo".

Añadió que "quedan muchas cosas en el aire. Ni ellos tienen certidumbre, ni nos la dieron a nosotros respecto al destino del dinero. Lo que les anticipo es que el PAN votará en bloque según venga el dictamen, lo cual sucederá el lunes o martes de la próxima semana".

Por su parte, el presidente de la Comisión de Gobernación, el priista Héctor Mauricio Ramírez Konishi, dijo esperar que a sus compañeros congresistas "les haya quedado muy clara la información, el contenido, el por qué se hizo esta solicitud y cómo está respaldada, a dónde van estos recursos. Es muy importante que se quede esa tranquilidad en los compañeros respecto a la información que se está solicitando".

Aclaró que "aquí son dos temas. El primero, reponer los recursos que ha usado la Secretaría de Salud para atender esta pandemia y, el segundo, las herramientas que necesita el estado para la reactivación económica y así evitar una crisis mucho peor para la sociedad".

"Creo que las medidas que busca aplicar el Gobierno del Estado son pertinentes. Se dio mucha información y esperamos que esto les permita a los compañeros legisladores generar un criterio adecuado. El criterio de la bancada del PRI se nutre con esto", añadió.

En su opinión, "los números son muy claros: Tenemos uno de los mejores lugares a nivel nacional en el combate al COVID-19, tenemos la fortuna de no tener que usar todavía las instalaciones de la FENAPO, porcentajes de ocupación hospitalaria de 15 a 17 por ciento y en terapia intensiva no hemos pasado del 30 por ciento, y en todo esto se ha tenido que gastar. No es una cuestión subjetiva. Ahí están los datos. Habrá que estar preparados para el pico de la pandemia y también para una eventual bajada de los casos y la consecuente recuperación económica".

Cabe señalar que de parte del bloque de Morena, solo asistió la diputada Marite Hernández, quien al parecer se retiró sin expresar opinión sobre lo que expuso el secretario de Finanzas.