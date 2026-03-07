logo pulso
SLP

Extrabajadores de la educación, sentenciados por delitos sexuales: SEGE

Torres Cedillo sostuvo que este tipo de personas ya no pueden reincorporarse al sistema educativo

Por Rubén Pacheco

Marzo 07, 2026 12:51 p.m.
A
Aunque no especificó la cantidad Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), afirmó que docentes o trabajadores de la educación que cometieron algún tipo de delito sexual en contra de alumnos, ya recibieron sentencia condenatoria por la autoridad judicial.

Explicó que la máxima sanción que puede aplicar la dependencia estatal, corresponde a dar de baja a los docentes una vez que se acreditó la comisión de algún delito sexual.

Sin embargo, destacó que las madres y los padres de familia deciden continuar el proceso penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por lo cual, los imputados son procesados y finalmente sentenciados por cometer los ilícitos.

"Sí y hay varios casos (de docentes sentenciados). Hay personas que están cubriendo alguna sentencia por caer en este tipo de errores", declaró el funcionario estatal.

Sostuvo que este tipo de personas ya no pueden reincorporarse al sistema educativo o a la administración estatal, porque al ingresar se le solicita la carta de antecedentes no penales y al contar con sentencia firme relacionada con un delito sexual, automáticamente no pueden ingresar.

Recordó que hace unos años, derivado de un caso de abuso sexual en un centro jardín de niños por parte de un trabajador de intendencia, se acordó ya no contratar hombres para ese cargo y solamente permitir la contratación de mujeres.

