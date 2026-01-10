Fallece mujer que ingresó al IMSS tras una cirugía estética

CIUDAD VALLES. Una mujer de 30 años de edad falleció la tarde del viernes en el Hospital General de Zona No. 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de presentar graves complicaciones médicas posteriores a una intervención quirúrgica en la nariz realizada en una clínica privada de esta ciudad.

Los hechos se registraron el sábado pasado, cuando Ana ingresó a un centro médico particular ubicado en la colonia Obrera para someterse a dicho procedimiento. Durante la operación, su estado de salud se complicó de manera repentina, por lo que fue atendida de urgencia por el personal médico.

Ante la severidad del cuadro clínico, la mujer fue trasladada posteriormente a otro hospital privado, donde permaneció en estado crítico.

Días después, y debido al daño neurológico que presentaba, se determinó su traslado al Hospital General del IMSS, donde se le diagnosticó muerte cerebral.

De acuerdo con información médica, la paciente padecía una malformación vascular congénita, condición preexistente que habría influido de manera determinante en las complicaciones surgidas durante el procedimiento quirúrgico.

Finalmente, este viernes por la tarde se confirmó su fallecimiento. El caso ha generado atención pública, sin embargo hasta el momento no hay alguna investigación abierta por parte de la Fiscalía General del Estado, pues el fallecimiento de acuerdo con el reporte clínico, fue por el daño cerebral, y para que exista una investigación tendría la familia que interponer una denuncia.