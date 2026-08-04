Falta de recursos impide atender fallas en pozos

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Las constantes fallas registradas en los pozos operados por Interapas tienen su origen en los problemas financieros que enfrenta el organismo, aseguró el presidente de la Junta de Gobierno de Interapas y alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, luego de que se diera a conocer que durante la primera mitad de 2026 se contabilizaron 43 averías, una cifra que ya se acerca a las 48 reportadas en todo 2025.

El edil explicó que la infraestructura hídrica de la zona metropolitana ha llegado a un punto en el que requiere inversiones de gran magnitud para garantizar su funcionamiento. Señaló que los más de 170 pozos que abastecen a los municipios que integran Interapas necesitan mantenimiento mayor, debido al desgaste acumulado durante años de operación.

Galindo Ceballos sostuvo que el organismo ha realizado trabajos de rehabilitación en más de 70 pozos, incluyendo la sustitución de sistemas eléctricos y otras intervenciones de fondo que comenzaron tras la crisis hídrica de 2023. Sin embargo, reconoció que la falta de recursos ha impedido atender de manera integral toda la infraestructura, lo que provoca que algunos equipos vuelvan a presentar problemas poco tiempo después de haber sido reparados.

Entre los factores que afectan las finanzas de Interapas mencionó la falta de recursos federales durante los últimos ejercicios, la ausencia de una conciliación de cuentas con el Gobierno del Estado desde hace cuatro años y el crecimiento de la cartera vencida. Según indicó, la deuda pendiente entre ambas partes supera los 400 millones de pesos.

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y sigue sin resolverse, situación que limita la capacidad de inversión del organismo operador.

El alcalde también atribuyó parte de la disminución en los ingresos a lo que calificó como una promoción para dejar de pagar el servicio en municipios como Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos. Señaló que este mensaje provoca que algunos usuarios opten por no cubrir sus recibos, lo que reduce los recursos disponibles para atender averías, rehabilitar pozos y reparar socavones. Indicó que existen hundimientos cuya atención cuesta entre uno y dos millones de pesos, además de una lista cercana a los 50 socavones pendientes, por lo que insistió en que la crisis operativa y las dificultades financieras están directamente relacionadas.