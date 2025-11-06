Federación y estado deben encargarse de la seguridad

El artículo 115 de la Constitución Política Mexicana, ya debe ser reformado, para que el estado y la federación, se hagan cargo de la seguridad de los municipios y las alcaldías desarrollen otras tareas de proximidad y atención inmediata y directa a sus ciudadanos, advirtió Francisco Javier Salazar Soni, experto en materia de seguridad y docente universitario.

Dijo que además, al verse comprometidos en el artículo 21 constitucional, que dice que la seguridad corresponde a los tres niveles de gobierno, entonces se entra en una disyuntiva sobre, qué van a hacer los presidentes municipales, porque las opciones que les quedan es ser omisos frente a sus responsabilidades o apegarse a esa frase trillada de que las policías municipales son preventivas.

Recordó que ser preventivo es lo más falso del mundo que puede haber, porque es técnicamente imposible prevenir la comisión de un delito, y sin embargo lo que pueden hacer son cuestiones de proximidad y, en su caso, acciones comunitarias. Abocarse a sus reglamentos y al Bando de Policía y Buen Gobierno, para concretarse únicamente a infracciones o en su caso coordinarse con los siguientes niveles de gobierno para combatir el crimen organizado.

En el sistema actual, hay muchos municipios que se van a la guerra sin fusil, hay muchos municipios creados sin ton ni son, y las delimitaciones territoriales quedan muy débiles y sobre todo que el sistema entrega territorios al crimen organizado, o en su caso a caciques locales que llegan y se apoderan porque sencillamente ese municipio no tiene capacidad de respuesta.

